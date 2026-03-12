Federer naapil sa sports billionaires

Napatik si tennis legend Roger Federer sa Switzerland isip labing bag-ong sports billionaire sa Forbes World's Billionaires List.
Matod sa Forbes, ang 20-time Grand Slam winner ug 103 singles champion sa ATP Tour adunay gibanabanang $1.1 billion nga bahandi.
Ang ubang mga atleta nga naa ning maong listahan naglakip nila ni basketball superstar LeBron James ug golf legend Tiger Woods.
Si Federer, 44, kinsa nahimong world No. 1 sulod sa kapin sa lima ka mga tuig, miretiro niadtong 2022. / Gikan sa wires