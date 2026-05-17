Feeding program ‘26 sa kabataan sa CV mas palapdan sa DSWD FO 7

Sugdan na sa Department of Social Welfare and Development Field Office 7 o DSWD FO 7 ang mas gipalapdan nga implementasyon sa Supplementary Feeding Program (SFP) alang sa Calendar Year 2026 aron mas mapalambo ang nutrisyon ug kahimsog sa kabataan sa Central Visayas.
Usa ka dakong kausaban sa programa karong tuiga mao ang pagdugang sa feeding days gikan sa 120 ngadto sa 180 ka adlaw.
Sumala sa DSWD FO 7, kini nga lakang nagpakita sa ilang mas lig-on nga paningkamot sa paghatag og padayon nga suporta sa pagtubo ug paglambo sa mga kabataan nga benepisyaryo.
Atol sa Intensive Orientation alang sa CY 2026 Supplementary Feeding Program implementation niadtong Pebrero 5, 2026, sa Cebu City Hall, nagtigom ang mga kawani sa programa ug daycare workers gikan sa Cebu City aron hisgutan ang mga lakang ug giya sa implementasyon sa feeding program.
Gipasabot sab sa ahensiya nga ang mas taas nga feeding intervention makatabang sa paghatag og mas makanunayon nga nutrisyon sa mga bata, nga mahimong mosangpot sa mas maayong panglawas, mas taas nga kapasidad sa pagkat-on, ug mas hayag nga kaugmaon.
Nagsugod ang pagpangandam sa programa niadtong Disyembre 2025 pinaagi sa SFP Planning alang sa CY 2026 implementation.
Lakip sa mga gihimo ang orientation sa mga Local Government Unit (LGU) implementers kabahin sa mga bag-ong giya sa programa, operational guidelines, ug hustong anthropometric measurement procedures.
Padayon sab ang capacity-building initiatives aron mapalig-on ang implementasyon sa programa.
Niapil ang mga kawani sa Development of Case Management Tool Workshop nga gihimo niadtong Marso 3 hangtod 6, 2026, sa Cagayan de Oro City.
Gisundan kini sa Enhancement of the Manual of Operations ug Finalization of the SFP Monitoring and Evaluation Tool pinaagi sa Google Meet niadtong Abril 16–17, 2026.
Aron maseguro ang kalidad, kaluwasan, ug nutritional value sa mga pagkaong ipanghatag sa mga benepisyaryo, gihimo sab sa programa ang bidding process alang sa Alternative Meals o Ready-to-Eat (RTE) food items niadtong Abril 14, 2026, ug Grocery Items niadtong Abril 15, 2026.
Gikatakdang sugdan ang unang adlaw sa feeding sa Hunyo 22, 2026.
Matod pa sa DSWD FO 7, labaw pa kini sa pagsugod sa bag-ong implementasyon kay simbolo sab kini sa pag-amuma, pag-atiman, ug paglaom alang sa mga kabataang nanginahanglan og tabang.
Ubos sa pagpangulo ni Regional Director Shalaine Marie S. Lucero, nagpadayon ang DSWD FO 7 sa ilang misyon sa paghatag og responsive ug compassionate social protection services aron maseguro nga matag bata adunay oportunidad nga motubo nga himsog, busog, ug andam alang sa mas maayong kaugmaon. / PR