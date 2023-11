Feeding program gilusad

Pormal nga gilusad ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia ang simultaneous Sugbo School Feeding Program sa tanang mga tunghaan sa lala­wigan sa Sugbo sa Miyer­kules, Nobiyembre 15, 2023.

Subay sa talaan sa Department of Education (DepEd) sa probinsya, adunay 878,619 ka mga tinun-an sa kinder hangtod sa Grade 12 lukop lalawigan ang na enroll sa 1, 494 ka mga pampublikong tunghaan nga makabenepisyo sa maong programa.

Ang pagpakaon sa mga tinun-an himuon matag adlaw sa tibuok school year o hangtod sa Hunyo 2024.

Atol sa maong kalihukan, nagpasalamat ang gobernador sa tabang sa mga pribadong sektor lakip na sa mga ginikanan ug magtutudlo.

“Ang NFA gipakomiter nako nga kinahanglan makahatag sa gikinahanglan nato nga ang usa ka kilo nga NFA nga bugas makahimo na og more or less 35 ka mga cups o bowls aning pospas. Apan niingon ang PTA nga sa sunod adlaw pwede Gov, lahion na pod namo dili pospas. Niingon ko naa nana ninyo basta ang kondisyon nako makakaon gyud ang tanan nga mga estudyante gikan sa kindergarten kutob sa K-12,” matod ni Garcia.

“Kinahanglan magpadayon ni kutob mahuman ang klase kutob sa Hunyo,” dugang niya.

Nahimong pilot area sa feeding program sa probinsya ang Tabogon Central School nga gitambungan sa 800 ka mga tinun-an.

Si Dr. Salustiano Jimenez, regional director sa DepEd-7, nagkanayon nga dugay nang nag-atubang sa dakong hagit sa malnutrisyon ang kabataan nga dako og epekto sa ilang performance ug focus sa pagtuon.

“Actually its been a perennial problem of the Department of Education kani gyu’ng health. Ang pagpanghatag nato og ayuda, apil na nga gihisgutan unsaon gyud pagsulbad ang problema sa malnutrition, unsaon pagsulbad nga ang feeding program dili lang sa pipila ka mga bata but dinhi nagsugod gyud sa Sugbo,” matod ni Jimenez sa Nobiyembre 15, 2023 pinaagi sa Cebu Provincial Information Office.