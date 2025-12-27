Female dorm sa BJMP Mandaue mobalhin na sa bag-ong pasilidad

Gilauman nga mobalhin na ang female dormitory sa Bureau of Jail Management and Penology (BJMP) sa Dakbayan sa Mandaue ngadto sa ilang bag-ong pasilidad sa Pebrero 2026.
Kini dungan sa pagkahuman sa konstruksyon sa ilang administration building, suma ni Senior Inspector Roselle Paracale.
Matod ni Paracale, ang estraktura sa administration building anaa na sa 90 porsyento nga kompleto, samtang ang kinatibuk-ang humanonon,lakip na ang mga gamit, furnitures, ug uban pang instalasyon, anaa na sa 85 porsyento.
Gipasabut niya nga ang BJMP orihinal nga nagplano sa pagbalhin sa Enero 2026, apan adunay mga kausaban tungod sa wala damhang mga panghitabo.
“Our original plan was to transfer in January, but the earthquake and the recent typhoon caused delays in construction,” matod ni Paracale.
“Given the situation, the most realistic target for the transfer is February 2026, within the first quarter of the year,” iyang gidugang.
Giisip nga dinalian ang pagbalhin, ilabi na alang sa mga babayeng Persons Deprived of Liberty (PDLs) nga kasamtangang anaa sa karaan nga pasilidad sa Barangay Looc.
Gihulagway ni Paracale ang maong dapit nga daling bahaon. Iyang nahinumduman nga sa dihang niigo ang Bagyong Tino, nakasinati og grabeng baha ang karaan nga prisuhan.
Nagpasalamat si Paracale sa kagamhanan sa Dakbayan sa Mandaue sa paghatag og prayoridad sa flood mitigation sa bag-ong female dormitory.
Naghimo ang siyudad og dos-metros nga embankment aron mapugngan ang pagsulod sa tubig panahon sa uwan o taub.
Sa pagkakaron, ang karaang prisuhan adunay upat ra ka selda para sa 112 ka mga PDL.
Gipasalamatan usab ni Paracale si Congresswoman Emmarie “Lolypop” Ouano-Dizon sa paghatag og suporta alang sa pagtukod sa administration building.
Gihulagway ni Paracale ang mangil-ad nga kahimtang sa karaan nga bilding tungod sa kaguba niini. Ang bag-ong pasilidad sa BJMP Mandaue mas luag, mas hayahay, ug mas tawhanon ang palibot.
Aduna usab kini’y greenhouse ug organic vegetable garden nga gihatag sa Department of Agriculture aron makatabang sa rehabilitasyon ug panginabuhian sa mga PDL.
Sa higayon nga mahuman ang administration building, andam na ang BJMP sa pagpadayon sa dugay na nga gipaabot nga pagbalhin alang sa kaayuhan sa mga binilanggo sa Mandaue. / ABC