Fernandez misuporta sa lakang ni Baricuatro

Nipadayag og suporta si basketball legend Ramon Fernandez sa tinguha ni Cebu Governor Pamela Bariacuatro nga mahatagan og hustisya ang mga nabiktima sa grabeng pagbaha sa nagkadaiyang mga dapit sa Probinsya sa Sugbo human sa paghaguros sa Bagyong Tino niadtong Martes, Nobiyembre 4, 2025.
Pinaagi sa social media, gipabuhagay sa kanhi four-time MVP sa Philippine Basketball Association (PBA) ang iyang sempatiya sa mga nabiktima ning maong katalagman, nga ningkalas og daghang mga kinabuhi ug nagbanlas sa mga panimalay sa daghang pamilya.
Sa iyang kaugalingon inisiyatiba, nagpahimo si Fernandez og pubmat nga adunay linya nga “Justice for Cebu” unya gitapad kini sa kaugalingon niyang hulagway ug mao na ang gihimo niyang profile picture sa iyang Facebook account.
Ang post ni Fernandez adunay caption nga: “I AM PROUD TO BE A CEBUANO! This is my second home, my heart. And today, I stand with my fellow Cebuanos in one voice: JUSTICE FOR CEBU.”
“We deserve better! Honest service, true compassion and real protection for our people. Let this image be a symbol of love for our beloved Cebu and a call for accountability, hope and change. #JusticeForCebu #BangonCebu #CebuDeservesBetter,” sumpay sa caption.
Ning bag-uhay lang, si Baricuatro nagtinguha nga adunay imbestigasyon nga himuon ngadto sa mga opisyal ug contractors sa kapin sa P26 billion nga balor sa flood control projects sa Sugbo.
Gipabuhagay ni Baricuatro ang iyang kapungot gumikan kay taliwala sa ka dako sa kantidad nga gigahin alang sa flood control projects sa Sugbo, wala gihapon kini nakapanagang sa grabeng pagbaha nga hatod sa Bagyong Tino, nga gihulagway niya nga “deadliest flooding in years.”
Si Fernandez, kinsa natawo sa Maasin City apan dugay na nga nagpuyo sa Sugbo, niuyon ning maong lakang ni Baricuatro.
“Somebody hast to answer for it. Dili puwede nga wala’y manubag. Tan-awon nato kon unsay resulta ani but somebody has to be held accountable,” matod ni Fernandez sa pagpakighinabi sa SuperBalita Cebu.
Sa taho sa Sun.Star Cebu, gikompirmar ni Baricuatro nga nakasumiter na ang Provincial Government sa mga dokumento nga gipangayo sa National Bureau of Investigation sa Central Visayas (NBI 7) isip tipik sa padayong imbestigasyon sa flood control projects sa Sugbo.
Ang NBI mao na ang mosumiter sa resulta sa ilang imbetigasyon ngadto sa Independent Commission for Infrastructure (ICI), nga giporma ni Presidente Ferdinand “Bongbong” Marcos Jr. aron mag-imbestigar sa gikatahapang korapsyon sa flood control projects lukop nasod. / ESL