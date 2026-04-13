Fernandez sulod sa Hall of Fame

Gipangulohan ni basketball legend Ramon Fernandez ang pito ka Pinoy nga mga atleta nga ipahiluna sa Philippine Sports Hall of Fame sa sunod buwan, taho sa www.abs-cbnnews.com.

Apil sab ning maong tapok si kanhi Olympic boxing silver medalist Mansueto “Onyok” Velasco Jr., Adeline Dumapong-Ancheta sa para-powerlifting, Beatriz Lucero Lhuillier sa gymnastics/taekwondo, Cecil Mamiit sa tennis, Isidro Del Prado sa athletics, ug Eduardo Alvir Pacheco sa football/basketball.

Ang nangahisgutan makig-uban sa laing 47 ka mga atleta nga unang napaslak sa Hall of Fame. Basi sa balaod, ang inductees makadawat og P500,000 matag usa. / ESL