Fernandez, uban pa pasidunggan sa MPBL karon

Pasidunggan sa Maharlika Pilipinas Basketball League (MPBL) ang mga Sugboanong basketbolista nga nakatampo og dako sa pagpalambo sa basketball sa Pilipinas.
Mahitabo kini karong Sabado, Hulyo 18, 2026, tungatunga sa duha ka mga duwa nga nakaeskedyul sa New Cebu Coliseum diin magsangka sa premirong duwa ang Mindoro Tamaraws ug Zamboanga Sikat sugod sa alas 5:00 sa hapon unya magparang ang host Cebu Greats ug Caloocan Batang Kankaloo sa main game.
Moabot sa 21 ka mga magduduwa ang pasidunggan pinangulohan ni four-time Philippine Basketball Association (PBA) MVP Ramon Fernandez.
Pasidunggan sab sila si Bonel Balingit, Elmer “Boy” Cabahug, Peter Naron, Marcelino “Terry” Albarillo, Rodolfo Jose “Bong” Abad Jr., Hilario “Larry” Villanil, Calvin Tuadles, Alfonso “Al” Solis, Lowell Briones, ug Alexandro “Jojo” Lim.
Mokompleto sa listahan mao sila si Maximo “Mad Max” Delantes, Wilfredo “Willy” Generalao, Norberto “Titing” Manalili Sr., Rogelio “Roger” Yap Jr., Junthy L. Valenzuela, Cresencio “Dondon” Ampalayo, Manuel “Manny” Paner, Ramon “Montoy” Singson, Jercules “Jojo” Tangkay, ug Reynaldo “Reyns” Yncierto.
Nagkanayon sila si MPBL Commissioner Emmer Oreta ug Operations Head Zaldy Realubit nga aduna pa’y dugang Sugboanong mga basketboslista ang pasidunggan sa ugma damlag. / JBM, ESL