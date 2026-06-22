Fernandez usa sa Magnificent 7 Hall of Famer

Nahilakip si Ramon Fernandez sa mga naglangkob sa gitawag og "Magnificent Seven" nga gipahiluna sa Philippine Sports Hall of Fame niadtong Sabado, HUnyo 20, 2026, sa Philippine Sports Complex House sa Manila.

Ang labing ulahing grupo sa inductees naglakip sab nila ni Olympic silver medalist Onyok Velasco, Paralympic bronze medalist Adeline Dumapong-Ancheta, tennis icon Cecil Mamiit, multi-sport athlete Bea Lucero-Lhuillier, athletics great Isidro Del Prado, ug anhing Eduardo Pacheco sa basketball ug football.

Ningtunga ang unom sa pito ka inductees samtang ang anak ni Pacheco maoy magrepresentar kaniya ug nidawat sa posthumous honor.

Si Fernandez, kinsa natawo sa Maasin City apan dugay na nga nagpuyo sa Sugbo, nipadayag sa iyang mensahe nga kining maong pasidungog dili lang kabahin sa mga kampyunato, tropeyo, ug record, nagpahinumdom kini sa pagkabililhon sa daghang katuigan sa pagsakripisyo, paningkamot, disiplina, ug serbisyo sa usa ka atleta.

Gikonsiderar si Fernandez nga usa sa labing maayong Pinoy nga mga basketbolista diin kadaghan siya nakarepresentar sa nasod sa nagkadaiyang international events.

Ang four-time MVP sa Philippine Basketball Association (PBA) produkto sa University of San Carlos (USC) Warriors sa Dakbayan sa Sugbo. / ESL