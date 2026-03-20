Ferry nga mobiyahe Mandaue-Lapu-Lapu, sugdan na sa Abril

Gikatakdang sugdan sa buwan sa Abril ang operasyon sa usa ka bag-ong passenger ferry service nga magkonektar sa Dakbayan sa Mandaue ug Lapu-Lapu human kini opisyal nga gilusad niadtong Marso 18, 2026.
Ang Gothong Seabus, partikular na ang GT Express Uno nga gidumala sa Carlos A. Gothong Lines Inc. (Cagli), pormal nga gipaila sa usa ka grand launching ceremony nga gitambungan nila ni Mandaue City Mayor Thadeo “Jonkie” Ouano ug Lapu-Lapu City Mayor Ma. Cynthia “Cindi” Chan, uban ang uban pang lokal nga opisyal.
Matod ni Cagli President Calvin Boniface Gothong, gilauman nga magsugod ang biyahe human sa Semana Santa.
Tumong niini nga suportahan ang mga paningkamot sa pagpalambo sa connection ug pampublikong transportasyon tali sa duha ka dakbayan.
Kini nga inisyatiba nakit-an nga tubag sa nagkataas nga presyo sa lana nga sige og epekto sa gasto sa transportasyon.
Tungod niini, nihangyo si Mayor Ouano nga paubsan ang plete ngadto sa P20 gikan sa unang gitanyag nga P35 aron mas maabot kini sa mga sumasakay. Gihulagway ni Ouano ang proyekto nga usa ka tukma nga tabang aron mogaan ang kahimtang sa mga residente.
Ang seabus mobiyahe og dili mominos sa tulo ka trips sa buntag, Mandaue paingon sa Lapu-Lapu ug tulo usab ka balik nga trips sa hapon o gabii aron maserbisyuhan ang mga trabahante.
Aron mas matabangan ang mga sumasakay, adunay ihatag nga libreng shuttle bus sa mga designated pick-up points sa Parkmall, Mandaue City Hall, ug Pacific Mall.
Adunay duha ka biyahe sa shuttle sa buntag ug duha sab sa hapon.
Dad-on ang mga pasahero ngadto sa GT Ferry Wharf sa Zuellig Avenue, Barangay Subangdaku sa North Reclamation Area aron mosakay sa seabus.
Ang maong ferry modunggo sa Muelle Osmeña Lighthouse sa Lapu-Lapu City.