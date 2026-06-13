Festival sa probinsiya giseguro nga gamay ra ang magasto

Gilaraw ni GobernadorPamela Baricuatro nga mopahigayon og Festivals of Festivals sa Probinsya sa Sugbo atol sa Founding Anniversary isip pag suporta sa mga heritage ug creative sector ug pagpangandam usab sa mga isangka alang sa Sinulog festival.
Kini maoy gipahibawo ni Baricuatro nga posibling malakip sa kalihukan alang sa anibersaryo sa lalawigan sa Agusto.
“Ang atoang festival of festivals nagsugod ta og storya sa atoang planning team nato ana, but most likely I would support it. Also to encourage sa atong heritage and sa atong creatives nato nga ato silang ma-showcase,” matod ni Baricuatro sa Hunyo 10, 2026.
“...pero of course we have to put our expenses down kay sa tanan man gud nga LGUs daghan naman gud festivals all over province so mas maayo sad unta ma showcase nato sila mapilian nato sila aron inig Sinulog dili nata maproblema kinsay atong ipadala,” dugang ni Baricuatro.
Ang festivals of festivals gihimo kini sa milabayang administrasyon nga ginganlan og Pasigarbo sa Sugbo.
Matag tuig gahinan kini og dakong pundo ug dugang subsidy ngadto sa mga moapil sa kalihukan.
Sukwahi kini sa unang pamahayag sa gobernador atol sa iyang paglingkod nga wala nay ipahigayon nga Pasigarbo sa Sugbo.
Gi-klaro ni Baricuatro nga suportado niya ang maong kalihukan apan ugaling kini madesisyonan, dili kinahanglan nga mogasto og dako kaayo sa maong higayon.
“of course, it will be if ever madayon na siya no we will keep our expenses down and besides we cannot afford P300 million for Pasigarbo sa Sugbo no,” matod ni Baricuatro. / ANV