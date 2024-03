FIBA ranking sa gilas misaka

Nisaka og usa ka pwesto ang Gilas Pilipinas sa FIBA Men’s World Ranking human sa nindot nga performance sa 2025 Asia Cup Qualifiers.

Ang men’s basketball team anaa ron sa ika-37 sa world rankings gikan sa No.38 basi sa latest nga update.

Ang gamay nga saka sa Gilas sa rankings gikan sa sweep niini sa February window sa FIBA Asia Cup, diin gipangmakmak sa national team ang Hongkong, 94-64; ug Chinese Taipei, 106-53.

Wala hinuoy dakong kausaban sa ranking sa Asian countries, nagpabiling ikawalo nga best team ang Gilas sa kontinente.

Nagpabiling naa sa taas sa Asia-Oceania ang Australia bisan pa man natagak kini sa fifth spot sa world ranking gikan sa fourth spot.

Ang New Zealand (world No. 21), Japan (world No. 26), Iran (world No. 27) ug Lebanon (World No. 28) maoy nagpabilin sa Top 5 gikan sa rehiyon.

Samtang ang powerhouse China (world No. 29) ug Jordan (world No. 32) nagpahipi gawas sa Asia top five.

Ang South Korea (world No. 50) anaa sa ikasiyam nga rank sa Asian region gisundan sa Saudi Arabia (world No. 64).

Ang world No. 1 nagpabilin nga Team USA, samtang ang Spain ug Serbia anaa sa ikaduha ug ikatulo nga pwesto.

Nisaka sa fourth spot ang Serbia ug ang Australia natagak sa ikalima nga pwesto.

Sulod sa world Top 10 ang Latvia, Canada, France, Argentina ug Lithuania.

Ang Gilas gipangulohan na karon ni PBA-winningest coach Tim Cone isip hulip kang Chot Reyes.