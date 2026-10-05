FIBA WC Asian Qualifiers 5th window naghandom si Cone nga makaduwa si Boatwright

Nanghinaut si Gilas Pilipinas coach Tim Cone nga makompleto na sa Samahang Basketbol ng Pilipinas (SBP) ang naturalization process ni Bennie Boatwright aron makaduwa kini sa 5th window sa FIBA World Cup Basketball Asian Qualifiers karong Nobiyembre 27 ug 29, 20-26, sa Seremban, Malaysia.
Nagkanayon si Cone nga sa iyang nasayran, gilihok na sa SBP ang aplikasyon ni Boatwright alang sa Philippine passport, nga mao na lang ang kuwang aron makaduwa kini sa Gilas isip naturalized player.
Mahinungdanon sa Gilas ang presensya ni Boatwright hilabi na kay hangtod karon, kuwestiyunable pa nga makabalik pagduwa si Justin Brownlee, kinsa giingong wala pa hingpit naalim gikan sa nagkadaiyang mga angol nga iyang nasinati.
Gitinguha gyud unta sa Gilas nga makaduwa si Boatwright sa Gilas gold medal defense niini sa bag-uhay lang nahuman nga Asian Games apan nakuwangan og oras ang SBP sa pagkompleto sa naturalization process niini.
Hinuon sa umaabot nga 5th window sa qualifiers, gilaumang mahuman na ang proseso sa pag-naturalize ni Boatwright.
Mismong si Philippine Basketball Association (PBA) Commissioner Willie Marcial ang nipadayag sa iyang pagsalig nga mahitabo kini.
Gawas niini, matod ni Marcial nga makaduwa sab sa 5th window ang nagkadaiyang Filipino international players nga gipangulohan nila ni Kai Sotto, Dwight Ramos, AJ Edu, ug Quentin Millora-Brown.
“FIBA sanctioned ‘yan. So wala ng puwedeng maglaro na liga within our region, Japan, Korea, Chinese Taipei, stop lahat yun kasi nga FIBA sanctioned. So malamang magamit natin yung mga players natin sa Korea at Japan,” pasabot ni Marcial, nga napatik sa www.spin.ph. / ESL