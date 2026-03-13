FiberXers, Dyip mag-ilog sa liderato

Mga duwa karon:
5:15 pm- Converge batok Terrafirma
7:30 pm- Rain or Shine batok Macau
Mag-ilog sa sayong liderato ang Converge FiberXers ug Terrafirma Dyip sa ilang panagharong sa premirong duwa karong Sabado, Marso 14, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ynares Center sa Montalban.
Ang duha ka mga kampo pulos ningposte og dakong kadaugan sa premiro nilang tahas atol sa labing unang adlaw sa komperensya niadtong Marso 11 diin gipangmakmak sa FiberXers ang guest team Macau Black Knights, 102-94, ug gipangligsan sa Dyip ang Titan Ultra Giant Risers, 112-82.
Ang maong mga kadaugan gilaumang makahatag og dugang kadasig sa FiberXers ug Dyip sa pagpadayon sa ilang kampanya ning midseason conference.
Ning sangkaa, gilaumang mokawat og atensyon ang pilit nga depensa sa FiberXers batok sa nagdilaab nga opensa sa Dyip.
Sa main game, mosuway pagbangon ang Black Knights gikan sa kapildihan batok sa Rain or Shine Elasto Painters, nga mosagubang sa labing una nilang tahas sa komperensiya. / ESL