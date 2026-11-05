Fiberxers, Gin Kings Semis tuyo

Mga duwa karon:
5:15 pm- San Miguel batok Ginebra
7:30 pm- Rain or Shine Elasto Painters
Mosuway pagsulod sa semi-finals ang Brgy. Ginebra Gin Kings ug Converge FiberXers sa ilang pagpakigbatok og balik sa ilang tasgatagsa ka kontra sa Game 4 sa duha ka mga quarter-finals best-of-5 series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Governors’ Cup sa Smart Araneta Coliseum.
Ang Gin Kings makighinubganay na sab sa San Miguel Beermen sa premirong duwa samtang makigpinaksitay ang FiberXers sa Rain or Shine Elasto Painters sa main game.
Kini maoy ikaduhang higayon nga mosuway ang Gin Kings sa pagsulod sa best-of-seven semi-finals series.
Sa premirong pagsuway sa Gin Kings, gipakgang sila sa Beermen, 101-98, sa Game 3 niadtong Martes, Nobiyembre 3 nga maoy nakapahak sa ilang labaw sa series, 2-1.
Taliwala sa ilang kapildihan sa Game 3, nakadayeg gihapon si Ginebra coach Tim Cone sa gipakitang duwa sa iyang mga batos ug malaumon siyang hingpit nilang mataktak ang Beermen ning higayuna.
“I’m proud of the way we played, I’m proud of the way we battled. So, hopefully, we bring that same battle, but this time we can make some shots and handle the ball better, in Game 4,” matod ni Cone, nga napatik sa www.pba.ph.
Labing seguro, ang kadaugan sa Beermen nakahatag kanila og dugang kadasig nga hingpit nga makabangon ning maong series ug mao kini ang angayang pangandaman og maayo sa Gin Kings.
Sa laing parisan, ang FiberXers nakabaton og 2-1 nga bintaha sa series human nila gipanglampornas ang Elasto Painters, 105-89, sa Game 3.
Seguradong nakahatag kini og dugang pagsalig sa FiberXers nga makaabot sila sa
semi-finals apan labing seguro, dili sab bastabasta mawad-an og paglaum ang Elasto Painters.
“Hindi kami bibitaw. Hanggang kaya namin, we will try to push this to the limit. Kung saan man yung limit na yun, we will get there,” matod ni Rain or Shine coach Yeng Guiao. / ESL