FiberXers gipakuryentehan sa Bolts

Ningsalig ang Meralco Bolts nila ni CJ Cansino, Jvee Mocon ug Chris Banchero aron pakuryentehan ang Converge FiberXers, 96-89, niadtong Dominggo sa gabii, Septiyembre 20, 2026, sa Philippine Basketball Association (PBA) On Tour sa Santiago Sports Arena sa Santiago City, Isabela.
Nahimo kini sa Bolts bisan ningkombati sila nga wala ang ilang import nga si Jordan Varnado lakip na ang duha sa ilang labing mga sinaligan nga sila si Chris Newsome ug Brandon Bates.
Gipangulohan ni Cansino ang Bolts pinaagi sa iyang 21 puntos, nidugang og 20 puntos si Mocon samtang nitunol og 18 puntos si Banchero.
Ang FiberXers nga ningkombati nga wala ang ilang duha ka pambatong big men nga sila si Justine Baltazar ug Justin Arana, katapusang nakatilaw sa labaw, 77-75, sa ulahing bahin sa 3rd quarter.
Dihang nailog pagbalik sa Bolts ang labaw human niini, wala na sila niligi pagbalik hangtod na sa hingpit nilang kadaugan. / ESL