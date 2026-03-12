FiberXers mibuntog sa Black Knights

Mga duwa karon:
5:15 pm- Blackwater batok NLEX
7:30 pm- Magnolia batok Phoenix
Gisugdan sa Converge FiberXers ang ilang kampanya pinaagi sa pagbuntog sa guest team Macau Black Knights, 102-94, sa main game niadtong Miyerkules sa gabii, Marso 11, 2026, atol sa pagsugod sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Commissioner’s Cup sa Ninoy Aquino Stadium.
Alang sa FiberXers, nakakuha sila og dakong kadasig ning maong kadaugan hilabi na nga gikan sila sa masakit nga kampanya sa niaging Philippine Cup.
Sa Philippine Cup, ang FiberXers adunay twice-to-beat nga benepisyo sa quarter-finals apan gitaktak lang gihapon sila sa Brgy. Ginebra Gin Kings.
“We’re coming from a heartbreaker and we’re happy to get the win to start the Commissioner’s Cup,” matod ni FiberXers guard Alec Stockton nga napatik sa www.pba.ph.
Si Stockton maoy napiling Best Player of the Game human siya nakapupo og 18 puntos.
Usa ka 14-2 run sa hinapos nga bahin ang nakapadaog sa FiberXers batok sa Black Knights.
Sa laing duwa, yanong gipangligsan sa Terrafirma Dyip ang Titan Ultra Giant Risers, 112-82.
Puntos matag usa:
1st game:
Terrafirma (112)— Mubashar 27, J. Ahanmisi 26, Eriobu 17, Hernandez 15, Chiu 6, Hanapi 5, Bravo 4, M. Ahanmisi 3, Umali 3, Adams 2, Zaldivar 2, Garcia 2.
Titan Ultra (82) – Gilmore 33, Munzon 32, Balanza 6, Dionisio 3, Flores 2, Javillonar 2, Ular 2, Sajonia 2.
2nd game:
Converge (102) - Stockton 18, Concepcion 16, Arana 15, Baltazar 14, Policarpio 13, Kelley 12, Gomez De Liano 8, Garcia 4, Clemente 2.
Macau (94) - Leung 22, Shackelford 20, Chongqui 19, Mitchell 18, Cao 7, Lao 6, Lu 2. / ESL