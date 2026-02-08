FIDE Master Severino mitaliwan sa edad nga 40

Nagsubo karon ang sporting community sa nasod sa pagtaliwan ni Asian Para Games gold medalist Sander Severino sa edad nga 40 anyos tungod sa heart failure niadtong Sabado, Pebrero 7, 2026, didto sa Silay, Negros Occidental.
Ang chess FIDE Master gikan pa nidaog og tulo ka gold medal sa Asean Para Games didto sa Nakhonratchasima, Thailand sa miaging semana.
Matod ni Philippine Para chess team head coach James Infiesto nga na-confine si Severino sa hospital hapit usa ka semana sa pag-abot niini gikan Thailand.
Ang bemedalled nga miyembro sa Philippine Pra Chess Team nga si Severino na-diagnose og amyotrophic lateral sclerosis (ALS) o mas nailhan nga Lou Gehrig’s disease sa edad nga 8 anyos. / RSC