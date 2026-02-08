Superbalita Cebu

FIDE Master Severino mitaliwan sa edad nga 40

FIDE Master Severino mitaliwan sa edad nga 40
Chess
Published on

Nagsubo karon ang sporting community sa nasod sa pagtaliwan ni Asian Para Games gold medalist Sander Severino sa edad nga 40 anyos tungod sa heart failure niadtong Sabado, Pebrero 7, 2026, didto sa Silay, Negros Occidental.

Ang chess FIDE Master gikan pa nidaog og tulo ka gold me­dal sa Asean Para Games didto sa Nakhonratchasima, Thai­land sa mi­a­ging semana.

Matod ni Philippine Para chess team head coach James Infiesto nga na-confine si Severino sa hospital hapit usa ka semana sa pag-abot niini gikan Thailand.

Ang bemedalled nga miyembro sa Philip­pine Pra Chess Team nga si Severino na-diagnose og amyotrophic lateral scle­rosis (ALS) o mas nailhan nga Lou Gehrig’s disease sa edad nga 8 anyos. / RSC

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph