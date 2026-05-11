Fiesta reggae concert sa Sugbo, Mayo 15 ug 16

Duha ka gabii nga all-original reggae music event ang ipahigayon karong Biyernes ug Sabado, 5 p.m., Mayo 15 ug 16, 2026, sa J-cobs Cosina and KTV Mango Square Cebu.
Gitawag ni og “Fiesta” nga gi-produced sa Mactan Massive Production. Ang manukar sa unang gabii mao ang Christian, Fiyah, Delta & The Dukes, Kakoys, Jaz Dama De Noche, We Wew Way, Raggabai, Darya Domestic Grass, Pixels, Grassroots Revolution, ug Selekta Mujahideen.
Samtang sa ikaduhang gabii mao ang Uncle Skank, Skankin Brews, Pasakanin, Kasaka, Peace of Mind, No Parking Anytime, Mahibu, Kulafs True Orange, Onnomi, Rootikal Foundation, Powerspoonz, Sugbuwanon, ug Selekta Mujahideen.
Ang usa ka ticket valid na sa duha kagabii nga event, nga mapalit sa P800 nga may libreng RH. Ang early bird promo tickets: P600. / PR