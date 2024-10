Fighting Maroons bahin sa liderato ang tinguha

Mga duwa karon:

5:15 pm- SHS-AdC batok BC (High School)

6:45 pm- UP batok CRMC (College)

Mosuway pagkuha og bahin sa sayong liderato sa college division ang University of the Philippines (UP) Fighting Maroons sa ilang pagpakigsangka sa Cebu Roosevelt Memorial Colleges (CRMC) Mustangs sa main game karong gabii sa Cebu Schools Athletic Foundation Inc. (CESAFI) basketball event sa Cebu Coliseum.

Dala ang 1-0 nga rekord, ang Fighting Maroons makig-uban sa Benedicto College (BC) Cheetahs sa liderato kon modaog sila ning sangkaa.

Sa ilang bahin, ang Mustangs mosuway pa pagposte sa labing una nilang daog human sila nasubhan og duha ka sunodsunod nga kapildihan.

Sa premirong duwa, ang Baby Cheetahs makigsanga sa high school defending champion Sacred Heart School-Ateneo de Cebu (SHS-AdC) Magis Eagles.

Ang Magis Eagles adunay 0-1 nga rekord samtang ang Baby Cheetahs aunay 0-3 nga baraha.

Sa mga duwa niadtong Martes, Oktubre 1, gipangkawras sa Cheetahs ang University of San Carlos (USC) Warriors, 73-66, sa college division.

Sa high school, gipangmakmak sa University of the Visayas (UV) Baby Green Lancers ang Cebu Eastern College (CEC) Dragons, 99-85. / ESL