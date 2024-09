Fighting Maroons mikastigo sa Blue Eagles

Giablihan sa University of the Philippines (UP) Fighting Maroons og makabu­ngog nga kadaogan ang sugod sa ilang kampanya sa men’s basketball sa University Athletic Association of the Philippines Season 87, human nila gipaluhod ang Ateneo de Manila University (AdMU) Blue Eagles, 77-61, niadtong Sabado, Septiyembre 7, sa Smart Araneta Coliseum.

Hapit mag triple-double ang bituon sa UP nga si JD Cagulangan sa iyang 17 puntos, 10 ka assists ug pito ka rebounds, samtang si Francis Lopez mitunol og 14 puntos.

Ang Sugboanong rookie nga si Jared Bahay mikamada og 13 puntos, lima ka rebounds ug upat ka assists ug si Josh Lazaro mi­buhat og double-double nga 11 puntos ug 11 ka rebounds sa na­pildeng Blue Eagles. Moabot ngadto sa 12,932 ang mitan-aw sa duwa didto sa Big Dome. / RSC