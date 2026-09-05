Fighting Maroons mosuway og dakop sa Cheetahs

Mga duwa karon:

8:30 A.M (U15) SHS-ADC Magis Eagles batok USJR Baby Jaguars

9:30 A.M (U15) BC Junior Cheetahs batok UV Baby Lancers

10:30 A.M (U15) PSS Titans batok DBTC Greywolves

12:30 PM (High School) CIT-U Baby Wildcats batok USJR Jaguar Cubs

2:00 P.M (High School) USPF Baby Panthers batok CEC Blue Dragons

3:30 P.M (Collegiate) UP Cebu Fighting Maroons batok BC Cheetahs

5:00 PM (Collegiate) UCLM batok UC-Main

Tumong sa University of the Philippines-Cebu Fighting Maroons pagpahunong sa gahaguros nga Benedicto College (BC) Cheetahs sa Cebu Schools Athletic Foundation, Inc. (Cesafi) men’s basketball tournament Season 26 karong Dominggo, Septiyembre 6, 2026, sa Cebu Coliseum.

Ang maong sangka, nga sugdan alas 3:30 sa hapon, maoy unang duwa sa Fighting Maroons karon nga season, samtang ang Cheetahs gikan sa makabungog nga daog batok sa University of Southern Philippines-Foundation (USP-F) Panthers, 62-56, niadtong Martes.

Samtang, ang University of Cebu (UC) Main Campus Webmasters magtigi sa UCLM nga kuponan sa main game alas 5:00 sa hapon.

Sa high school division, magbangga ang Cebu Schools Institute of Technology-University (CITU) Baby Wildcats ug University of San Jose-Recoletos (USJ-R) Jaguar Cubs sa alas 12:30 sa hapon, sundan kin isa USPF Baby Panthers ug Cebu Eastern College Blue Dragons alas 2 sa hapon.

Sa buntag, mopakita og aksiyon ang Under-15 players. Sacred Heart School-Ateneo De Cebu Magis Eagles batok USJR Baby Jaguars; BC Junior Cheetahs kontra Baby Lancers; ug PSS Titans batok DBTC Greywolves. / RSC