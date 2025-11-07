Fil-Am Green nagbangis dayos isip sakop sa Suns

Nagbangis dayon si Fil-Am star Jalen Green sa labing una niyang pagduwa sa host Phoenix Suns ug nimugna kini og 29 puntos aron pangulohan ang bag-o niyang team sa pagmakmak sa kuwangan og haligi nga Los Angeles Clippers, 115-102, ning Biyernes, Nobiyembre 7, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Nahimo kini ni Green bisan gilimatahan lang siya og 23 ka mga minutos nga playing time gumikan kay bag-uhay lang siya naalim gikan sa right hamstring strain, nga maoy hinungdan nga wala siya nakaduwa sa nag-unang walo ka mga duwa sa Suns.
Si Green nakuha sa Suns pinaagi sa seven-team trade sa offseason nga naghatod ni All-Star Kevin Durant ngadto sa kanhi team ni Green nga mao ang Houston Rockets.
Nirehistro si Green og 10 of 20 shooting lakip na niini ang 6 of 13 sa three-point area. Ang unom ka tres ni Green maoy bag-ong franchise record sa Suns sa labing daghang tres nga napasulod sa usa ka magduduwa sulod sa usa ka duwa.
Ang lider sa Suns nga si Devin Booker niamot og 24 puntos, nidugang og 18 puntos lakip na niini ang upat ka tres si Grayson Allen samtang nitampo og 17 puntos si Royce O’Neale.
Ang Clippers ningkombati nga wala ang duha sa ilang labing mga sinaligan nga sila si James Harden (personal reason), ug Kawhi Leonard (right ankle sprain).
Ning sangkaa, tataw nga naglisod ang Clippers sa pagtapak sa 24.3 puntos nga average ni Leonard ug 23.3 puntos average ni Harden.
Nakakombati pa og insakto ang Clippers sa 1st half apan human niini, wala na sila nakasugakod sa pagbulhot sa opensa sa Suns.
Sa 3rd quarter, nimugna og 33-11 run ang Suns aron pagposte og 84-64 nga labaw. Ning maong pagsutoy, si O’Neal nakamugna og tulo ka three-pointers ug duha ang nahimo ni Booker.
Sa kinatibukang 3rd quarter, ningdominar ang Suns sa pinuntosay, 40-23.
Ang Clippers gipangulohan ni Ivica Zubac pinaagi sa iyang 23 puntos ug 11 rebounds, niamot og 17 puntos si Cam Christie, nitunol og 13 puntos si John Collins samtang nihatag og 12 puntos si Bogdan Bogdanovic. / Gikan sa wires