Fil-Am Olympian nasakitan kay wa nakaapil sa heroes’ welcome

Nihatag na og katin-awan si Fil-Am gymnast Levi Jung-Ruivivar kon nganong wa siya nakatunga sa heroes’ welcome parade nga gipasiugdahan sa Malacañang alang atletang mga Pinoy nga ningkombati sa niaging 2024 Paris Olympics.

Sa iyang Instagram post, nagkanayon si Jung-Ruivivar, 18, nga nasayod na siyang daan kabahin sa kalihukan usa ka semana sa wala pa kini ipahigayon.

Apan matod niya, nangutana siya kabahin niini ngadto ni Gymnastics Association of the Philippines (GAP) president Cynthia Carrion ug iyang nasayran nga ang kalihukan alang lang sa medalists.

Ang Pilipinas nakabira og duha ka gold medals gikan ni gymnast Carlos Yulo ug duha sab ka bronze medals gikan sa mga boksidor nga sila si Netsthy Petecio ug Aira Villegas.

Sa 22 ka Filipino Olympians sa Paris, 17 ang nakatunga sa kalihukan.

Sila lang si Jung-Ruivivar, laing gymnasts nga sila si Emma Malabuyo ug Aleah Finnegan, golfers Bianca Pagdanganan ug Dottie Ardina ang wala nakatunga.

Matod ni Jung-Ruivivar nga nasurpresa siya dihang iyang nasayran nga tanang Filipino Olympians gawas lang kanbila ang ningtunga sa kalihukan.

“I was really hurt considering this was a once in a lifetime opportunity I missed out on,” pasabot ni Jung-Ruivivar nga napatik sa www.gmanews.tv.

“I wanted to be part of the celebration with my fellow Olympians and to share in the excitement of the success of this Olympics with my country, the Philippines.” / ESL