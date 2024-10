Filing sa COC sa Cebu City, malinawon

Nagpabilin nga hapsay ug malinawon ang katapusang adlaw sa filing sa Certificates of Candidacy (COC) sa buhatan sa Commission on Election (Comelec) sa Dakbayan sa Sugbo.

Matod ni Police Lieutenant Colonel Maria Theresa Macatangay, deputy city director for operation sa Cebu City Police Office (CCPO) nga hugot nila nga gi-monitor ang buhatan sa Cebu City Comelec nunot sa pagtuo nga modagsa ang mga supporter sa nagka lainlaing political aspirant.

Gidugangan sa CCPO ang personnel nga gi-deploy sa Comelec lakip na ang pagbutang og area security sa mga dapit nga dunay panagtapok sa mga dumadapig sa mga kan­didato nga adunay gihimong programa nga miabag sa pag­patunhay sa dagan sa trapi­ko sa dapit nga adunay tapok.

"Malinawon ra ang last day sa filing sa COC's, those are the things would expect to happened after filing sa COCs," matod ni Macatangay.

Ang kapulisan nangandam na sa pagsugod sa election period sunod tuig.

Sama sa naandan molusad og inventory ang CCPO sa ilang mga personnel kung duna ba silay mga kabanay nga mi-file og COC nga magpapili sa sunod tuig nga election alang sa pagpatuman sa lahugay.

Samtang mohimo usab og monitoring ug investigation ang kapulisan kon adunay posibling pagkatap sa kuwarta gikan sa ilegal nga drugas aron isuporta sa usa ka kandidato.

Mipasabot hinuon si Macatangay nga wala pa sila makadawat og impormasyon labot sa maong kasayuran nga adunay durugista nga misuporta sa usa ka politiko. / AYB