Filipino-Australian community sa Perth nagpanikad moabiba sa Gilas Pilipinas

Grabe ang kahinam sa Filipino-Australian community sa Perth, Western Australia kabahin sa kombati sa Gilas Pilipinas ug host Australia Boomers sa Window 3 sa FIBA World Cup Asian Qualifiers karong Hulyo 6, 2026, sa RAC Arena.
Tungod niini, grabe sab ka paspas ang halin sa mga butang nga adunay kalambigitan sa duwa sama na lang sa ticket sales, locally-printed Gilas fan shirts, ug uban pa.
Sa sayo pa lang, aang Filipino families, basketball clubs, ug community groups sa nagkadaiyang dapit sa Perth nakapalit nang daan og tiket aron moabiba sa Gilas.
Ang Filipino-Australian community nangandam sab og sunodsunod nga mga kalihukan isip paghangop sa Gilas sugod sa pag-abot sa Philippine national team sa Perth Airport karong Hulyo 4.
“Tickets are selling very fast. Our kababayans can’t wait to cheer for Gilas Pilipinas. Perth is ready,” matod ni Philippine Honorary Consul to Western Australia Melissa Aguasa, nga napatik sa Spin.ph.
Gibanabanang moabot sa 50,000 ka mga Pinoy ang nagpuyo sa Perth, ikalimang labing dakong migrant population sa Australia. / ESL