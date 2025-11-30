Filipino fans ang ‘sixth man’ sa Gilas batok Guam

Sa pag-uli sa Gilas Pilipinas para sa ilang ikaduhang duwa batok sa Guam, gilauman ni coach Tim Cone ang yanog nga suporta gikan sa Pinoy fans nga iyang pagtuo mao ang dako nga tabang para sa confidence booster sa mga player sa nagpadayon nga FIBA World Cup Asian Qualifiers
Human sa dominante nga 87-46 nga daog batok Guam didto sa University of Guam Calvo Field House sa Guam, mag rematch ang duha ka teams dinhi napud duwaon sa nasod sulod sa Blue Eagle gym sa kaulohan karong Lunes sa gabie, Disyembre 1, 2025.
Bisan pa sa 41-point blowout, di mokompiyansa si Cone batok sa 81st ranked nga kontra sa Gilas sa ilang ikaduhang panag-abot sulod sa tulo ka adlaw.
“They’re going to come incredibly motivated,” matod pa ni Cone. Tungod niini, giingon ni Cone nga importante nga moanha ang home crowd ug mosuporta pag-ayo sa national team.
“Hopefully, we’ll have the home crowd that will get us pumped up,” dugang pa sa coach sa Gilas.
Sukad pa sa Asia Cup qualifiers niadtong miaging tuig, wala pa’y pildihon ang Gilas sa home soil, lakip na ang ilang unang kasaysayanong kadaogan batok sa New Zealand sa usa ka FIBA sanctioned tournament, 93-89, atubangan sa dakong hugpong sa Mall of Asia Arena.
“We love our basketball back home, everybody knows that. And we’re gonna have a big sellout whenever Gilas plays. We don’t play at home very often, so when we do, everybody’s excited to watch them,” ingon niya.
“And so we’re hoping that could be the thing that could generate our excitement to come back there and follow up this win,” dugang niya. / RSC