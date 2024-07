Filipino Olympians puno sa kadasig: POC

Nagkanayon si Philippine Olympic Committee (POC) President Abraham “Bambol” Tolentino nga puno sa kadasig ang Pinoy nga mga atleta nga anaa na sa training camp sa Metz, France, pipila ka mga semana sa dili pa magsugod ang 2024 Paris Olympics.

“You can feel it in their eyes and you can see it in their actions,” matod ni Tolentino nga napatik sa www.abs-cbnnews.com.

Si Tolentino maoy lider sa administrative team sulod sa training camp diin kauban niya sila si secretary-general Wharton Chan ug training camp director Nikko Huelgas.

Nagkanayon si Tolentino nga nailhan na sila sa staff sa usa ka local supermarket ug mga tindahan gumikan kay magbalikbalik man sila og pamalit alang sa kinahanglanon sa mga atleta.

Gipasabot ni Tolentino nga andam mosuporta ang Filipino community sa Paris sa mga atleta sa Pilipinas.

“It’s home away from home that makes our athletes feel better and all psyched up for the Olympics,” dugang ni Tolentino. / ESL