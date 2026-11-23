Nakompleto na ang upat ka lig-ong mga koponan nga magtigi sa Final 4 sa Governor’s Cup Under-18 Basketball Tournament human sa ilang tagsatagsa ka do-or-die quarterfinals nga kadaugan niadtong Dominggo, Nobiyembre 22, sa Pinamungajan Sports Complex.
Mag-abot sa North Division semifinal ang Mandaue City ug Compostela, samtang magbangi sa South Division ang defending champion Talisay City ug Sibonga.
Unang nakaabante ang Compostela human gipukan ang Liloan, 68-56, luyo sa dominasyon sa MVP contender nga si Rjay Wagas nga nimugna og 22 puntos, 16 ka rebounds, ug unom ka blocks.
Nakasulod sab ang Mandaue human gilubong ang Lapu-Lapu City, 73-53, sa pagpangulo ni Luke Brent Dy nga may 23 puntos.
Sa South Division, gipalagpot sa Talisay ang kanhi wala pay pildeng Naga City, 60-55, pinaagi sa 17 puntos ni Carl Jacob Cortes ug double-double (12 puntos, 12 rebounds) ni Red Vincent Mabala.
Gikompleto sa Sibonga ang semifinal cast human nakabangon gikan sa 11 puntos nga biya aron pakagingon ang Aloguinsan, 62-57, sa paggiya sa laing MVP contender nga si Carl Abella nga mipabuto og 20 puntos. / JBM