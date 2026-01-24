Finals nagkainit!

Duwa karon:
Game 3 Philippine Cup Finals
7:30 P.M San Miguel Beermen batok TNT Tropang 5G
Putlon sa San Miguel Beermen ug TNT Tropang 5G ang ilang panagtabla sa Game 3 sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 50 Philippine Cup Finals karong gabie, Enero 25, 2026, sa Mall of Asia Arena, Pasay City.
Gitabla sa Beermen ang best-of-seven series sa ilang pagdaog sa Game 2, 111-92, niadtong Biyernes, human nakuha sa Tropang 5G ang Game 1, 96-91 pagka Miyerkules.
Si Beermen head coach Leo Austria gustong dalhon sa iyang mga batos ang gipakita nga energy ug intensity sa Game 2, diin ilang napugngan ang tinguha sa Tropang 5G nga 2-0 nga labaw.
“We had a lot of energy and we’re focused sa game because in our last game, we didn’t have that. Makikita mo yung intensity ng mga players,” sigun niya.
Sa Game 2, si Don Trollano maoy nangulo sa Beermen sa iyang 22 puntos ug ang bigman nga si June Mar Fajardo niamot og 17.
San Miguel (111) - Trollano 22, Fajardo 17, Tautuaa 14, Perez 13, Cruz 12, Lassiter 12, Tiongson 9, Brondial 6, Ross 3, Miller 3.
TNT (92) - Nambatac 17, Rosser 15, Heading 14, Oftana 11, Ferrer 11, Williams 8, Jalalon 7, Galinato 5, Khobuntin 2, Hill 2. / RSC