Finals target sa Gin Kings

Makaabante na ba kaha sa finals ang Brgy. Ginebra Gin Kings o makakita pa og laing pagsidlak sa adlaw ang Meralco Bolts?

Matubag kining maong pangutana human sa panagsangka og balik sa higpit nga managribal nga mga puwersa karong alas 7:30 sa gabii, Mayo 29, 2024, sa Game 6 sa ilang semi-finals best-of-seven series sa Philippine Basketball Association (PBA) Season 48 Philippine Cup sa Smart Araneta Coliseum.

Kon modaog ang Gin Kings, hayan maangkon na nila ang katungod sa pagpakigbatok sa San Miguel Beermen alang sa best-of-seven championship series.

Apan kon modaog ang Bolts, hayan makapugos sila og semi-finals deciding Game Seven.

“It’s not over,” matod ni Meralco coach Luigi Trillo nga napatik sa www.pba.ph.

Gipadayag ni Trillo ang iyang dakong pagsalig sa iyang mga batos sa pagtabla ning maong series.

“We believe in our guys. We’ll bounce back. We have a day or two to prepare so we’ll get ready for that Game 6,” dugang ni Trillo.

“Clearly, we knew from the start this is not going to be easy. There’s going to be some painful things in a series. This is painful but it’s not over.”

Kon mahitabo nga adunay deciding game, kombatihon kini karong Biyernes, Mayo 31, 2024 sa usa ka out-of-town game sa San Jose, Batangas.

Si Ginebra coach Tim Cone nangayo na og pasaylo sa PBA fans sa Batangas, timaan sa iyang dakong pagsalig nga mahuman na ang series ning adlawa.

“I’m sorry to the fans in Batangas but if we don’t see them, Id’ be very, very happy,” matod ni Cone.

Gipasabot ni Cone nga kinahanglan nilang mahuman ang series ning adlawa aron makapahuway pa sila og insakto sa dili pa sila mohamag sa Beermen sa championship series.

Ang Beermen sakto na kaayo og pahuway gumikan kay nabutlogan man nila ang Rain or Shine Elasto Painters, 4-0, sa laing semi-finals series. / ESL