Financial assistance sa mga senior citizen sa Oktubre 25

Gipahibalo sa Office of Senior Citizens Affairs (Osca) sa Dakbayan sa Sugbo nga sa Oktubre 25, ipanghatag ang ilang financial assistance.
Ang tanang qualified senior citizens sa Cebu City, apil ang bag-o lang nadugang nga 7,000, ang makadawat.
Kini nga katin-awan nitumaw human sa kalibog nga nikatap online tungod sa post ni Mayor Nestor Archival nga pagtuo sa kadaghanan nga ang bag-ong nalista lang nga mga senior ang makakuha sa tabang.
Gipasabot sa Osca nga ang payout naglakip sa existing ug bag-ong beneficiaries.
Ang 7,000 ka mga ngalan nga bag-o lang nadugang mga puli sa mga senior nga namatay na o kadtong napakyas sa pagkuha sa ilang assistance sulod sa tulo ka sunod-sunod nga tuig.
“Ubos sa ordinansa, kadto lang mga rehistrado sa Commission on Elections (Comelec) hangtod sa 2013 ang nagpabilin nga qualified nga mo-apply. Kadtong mga nagparehistro human sa 2014 wala pa maapil,” ingon sa Osca.
Ang gipasabot sa post sa mayor mao ang mga pending applicants nga wala pa makadawat og tabang bisan pa og sila qualified.
Ang 10 ka adlaw nga pagpanghatag magsugod sa Oktubre 25.
Makuha sa mga senior ang ilang P1,000 nga assistance sa designated barangays sulod sa tulo ka adlaw, ug sa City Treasurer’s Office (CTO) sulod sa nahabilin nga pito ka adlaw.
Gipahinumduman sa Osca nga ang mga benepisyaryo kinahanglan nga mopersonal og kuha sa ilang tabang, tungod kay dili dawaton ang mga authorization letter. / CAV