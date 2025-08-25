Financial transactions sa Cebu City nalangay, walay treasurer

Pagka bakante sa sitting city treasurer sukad Pebrero maoy nakaguba sa mga disbursement ug nakalangay sa mga financial transactions sa Cebu City Hall.
Lakip na niini ang mga suweldo sa pipila ka departamento ug ang honorarium sa mga trabahante sa barangay.
Gikompirmar ni Konsehal David Tumulak, chairperson sa Committee on Budget and Finance sa Konseho sa Siyudad, nga ang pagkawala sa usa ka awtorisado nga tresurero nakapahinay sa burokrasya ug nakababag sa tukmang pagpagawas sa mga pundo.
Matod niya ang isyu nakaapekto sa mga empleyado ug mga job order workers nga nagpaabot sa ilang mga honoraria, ingon man sa mga trabahante nga nakabase sa barangay nga nagsalig sa counterpart sa siyudad.
Ang bakante namugna human gitangtang sa Office of the Ombudsman ang kanhi city treasurer nga si Mare Vae Fernandez Reyes niadtong Pebrero 4 tungod sa iyang kalambigitan sa kontrobersyal nga P239.7-milyones nga garbage collection deal nga nitumaw niadtong 2021.
Ang kaso, nga naglambigit sa pipila ka mga opisyal sa Siyudad sa Sugbo ug mga pribadong kontraktor, nisangpot sa pagpangita sa Ombudsman og probable cause aron mapasakaan og kaso ang 11 ka indibidwal sa anomalusong transaksyon.
Si Mayor Nestor Archival nirekomendar sa kanhi tresurero nga si Emma Villarete isip hulip ni Reyes.
Apan ang iyang appointment nagpabilin nga gi-evaluate sa Bureau of Local Government Finance (BLGF), kansang pag-aprubar gikinahanglan aron ma-formalize ang iyang pagtudlo.
Sa kasamtangan ang siyudad nangayo og awtoridad sa BLGF aron ang mga assistant treasurer temporaryong mopirma sa mga nagbalikbalik nga mga obligasyon sama sa payroll ug mga bayrunon sa utility.
Giila usab sa ahensya ang usa ka posibleng interim official nga nakabase sa Sugbo nga mahimong tahasan sa pag-take over hangtod ma-finalize ang pagkatudlo ni Villarete.
Ang pagkalangan nakamugna og backlog sa financial operations sa City Hall.
Sa usa ka text message ngadto sa SunStar Cebu niadtong Lunes, gitumbok ni Villarete ang pagkalangan sa iyang appointment tungod sa desisyon sa Ombudsman.
Sa higayon nga maaprobahan ang iyang appointment, niingon si Villarete, iyang paspasan ang pagproseso ug pag-disburse sa mga suweldo sa mga empleyado sa City Hall. / CAV, EHP