Si Senador Sherwin Gat­chalian nibutyag sa Miyerkules, Hulyo 3, 2024, nga ang igsuon ni suspended Bamban Mayor Alice Guo mao ang Chinese national nga si Guo Xiang Dian.

Si Gatchalian niingon nga ang fingerprints ni Guo Xiang Dian, segun sa gihimong eksaminasyon sa National Bureau of Investigation (NBI), nitakdo sa kang Wesley Leal Guo, nga una nang gideklarar ni Mayor Guo nga iyang igsuon.

“Guo Xiang Dian is Wesley Leal Guo. This is according to the fingerprint matching of the NBI using the BOI (Board of Investments) records and the NBI biometric records,” matod niya.

Si Gatchalian niingon nga si Guo Xiang Dian niabot sa nasod niadtong 1999 isip nalista nga dependent ni Lin Wen Yi, nga sa sayo pa iyang gidudahan nga tinuod nga inahan ni Mayor Guo.

“Si Guo Xiang Dian ay si Wesley Leal Guo. Isa na namang patunay na inabuso ng pamilya ni Guo Hua Ping, aka Alice Guo, ang late registration para magpanggap na sila ay Pilipino,”matod sa magbabalaud sa Facebook post.

GUO HUA PING’

Una nang gikompirmar sa NBI nga pinaagi sa fingerprint matching, nasuta nga sila si Mayor Guo ug Guo Hua Ping usa ra ka tawo, kinsa giingong unang nisulod sa nasod niadtong Enero 2003 uban sa iyang pamilya pinaagi sa Special Investors Resident Visa (SIRV).

Gikumpara sa NBI ang fingerprint ni Mayor Guo gikan sa clearance nga iyang gi-apply sa NBI ubos sa ngalan ni Alice Guo niadtong 2021 ngadto sa fingerprint record ni Guo Hua Ping niadtong 2006 sa iyang Alien Certificate of Registration.

Sa sayo pa, si Senador Risa Hontiveros niingon nga kini nga resulta nagpamatuod sa ilang gidudahan niining panahona nga si Mayor Guo dili usa ka Filipino kondili usa ka Chinese national.

Ang mga magbabalaud nagsugod sa pagkuykoy sa tinuod nga pagkatawo ni Mayor Guo human kini nalambigit sa ilegal nga Philippine Offshore Gaming Operators (Pogo) nga gi-raid duol sa Bamban Municipal Hall niadtong Marso.

Ang kompaniya giingong nalambigit sa surveillance activities ug hacking sa mga website sa gobyerno, ingon man human trafficking ug money laundering. (SunStar Philippines)