Gipawong sa Metropolitan Cebu Water District (MCWD) ang suplay sa tubig sa pipila ka mga fire hydrant sa Dakbayan sa Mandaue aron mapugngan ang ilegal nga pagkuhag tubig niini.
Nihimo sa maong lakang ang ahensya human nakadawat og mga taho nga adunay mga pribadong water delivery truck nga walay pagtugot nga nagkuha og tubig gikan sa maong mga hydrant ug gibaligya kini ngadto sa mga pribadong indibidwal.
Giluwatan sa MCWD ang maong katin-awan human nasuta sa bag-ohay lang nga inspeksyon sa Bureau of Fire Protection (BFP) nga hinay ang agas sa tubig sa ubay-ubay nga fire hydrant sa dakbayan.
Giklaro sa ahensya nga dili guba ang maong mga hydrant, kondili gituyo kini pagpawong aron malikayan ang pagpangawat og tubig.
Matod sa MCWD, ang ilegal nga pagkuhag tubig dili husto nga paggamit sa ilang distribution facilities ug nagbutang sa peligro sa suplay sa tubig nga gikinahanglan atol sa mga emerhensya.
Nitukma ang maong isyu samtang nangandam ang Dakbayan sa Mandaue ug uban pang bahin sa Sugbo sa huwaw tungod sa El Niño phenomenon, diin mas gikinahanglan ang kasaligan nga tinubdan sa tubig alang sa pagpawong og sunog.
“These fire hydrants are not necessarily defective. In certain instances, the water supply to the hydrants has been cautiously shut off as a precautionary measure to prevent unauthorized extraction and possible pilferage of water,” pamahayag sa MCWD.
Gipasalig sab sa ahensya nga ang pagpawong sa mga balbula sa hydrant nagpanalipod sa ilang imprastraktura gikan sa ilegal nga paggamit ug dili makabalda sa operasyon sa kabomberohan. Nagtinabangay ang MCWD ug ang BFP atol sa mga insidente sa sunog aron maseguro ang igong suplay sa tubig ug matumbok ang mga duol nga kuhaanan niini. /