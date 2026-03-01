Fire Prevention Month gilusad sa Cebu City, Lapu-Lapu City

Ang tibuok buwan sa Marso ang giila nga usa sa labing daghang insidente sa sunog nga tungod ani gilusad sa Cebu City Fire Station ug sa Lapu-Lapu City Fire Station ang Fire Prevention Month niadtong Dominggo, Marso 1, 2026 nga dunay tema nga “Sa Pag-iwas sa Sunog, Hindi ka Nag-iisa.”
Gisugdan ang Fire Prevention Month sa usa ka Zumba sa Pahina Central Fire Substation ug gisundan kini sa motorcade.
Ang motorcade gisalmotan sa mga fire trucks nga iya sa BFP ug nagka lain-laing stakeholders nga naglangkob sa pipila ka mga grupo sa emergency response personnel.
Ang rota sa motorcade nisubay nag-unang kadalanan sa dakbayan sa Sugbo nga mipatingog sa ilang mga siren nga nagpasabot nga giawhag ang publiko nga magmatngon sa sunog sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay.
Samtang didto sa Lapu-Lapu City, ang maong kasaulogan gitambongan nila ni Fire Marshal District Superintendent Arnel Abella ug Lone District Representative Junard ‘Ahong’ Chan, kinsa nirepresentar kang Mayor Ma. Cynthia ‘Cindi’ Chan, aron isulong ang kahibalo sa kaluwasan sa sunog ug palig-unon ang kaandam sa komunidad uban sa tabang sa uban pang mga ahensya.
Kabahin sa programa ang pagpirmahay sa usa ka Pledge of Commitment ug ang seremonyal nga pagsumpay sa hose (hose connection) tali sa BFP ug sa kagamhanang lokal sa dakbayan.
Gipahinumdoman ni Abella ang mga lumolupyo nga ang kaluwasan magsugod sa sulod sa panimalay, ug nihatag usab siya og kinatibuk-ang pagpasabot mahitungod sa tinuig nga pagsaulog sa Fire Prevention Month.
Gipasiugdahan usab ni Chan ang mahinungdanong papel sa BFP sa pagseguro sa kaluwasan ug kahusay sa publiko, dungan sa pag-ingon nga kini nagsilbeng pundasyon alang sa padayon nga kalambuan sa komunidad. / AYB, DPC