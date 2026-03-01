Superbalita Cebu

Fire Prevention Month gilusad sa Cebu City, Lapu-Lapu City

Parada: Mga trak sa bombero ug mga emergency rescue vehicle gikan sa Bureau of Fire Protection, Cebu City, ug Lapu-Lapu City ug sa nagka­lain-laing ahensya sa gobyerno, miparada sa mga nag-unang dalan sa ilang tagsa-tagsa ka hurisdiksyon isip pagtimaan sa pagsugod sa Fire Prevention Month niadtong Dominggo, Marso 1, 2026. /
Parada: Mga trak sa bombero ug mga emergency rescue vehicle gikan sa Bureau of Fire Protection, Cebu City, ug Lapu-Lapu City ug sa nagka­lain-laing ahensya sa gobyerno, miparada sa mga nag-unang dalan sa ilang tagsa-tagsa ka hurisdiksyon isip pagtimaan sa pagsugod sa Fire Prevention Month niadtong Dominggo, Marso 1, 2026. / Juan Carlo de Vela / TAMPO
Published on

Ang tibuok buwan sa Marso ang giila nga usa sa labing daghang insidente sa sunog nga tungod ani gilusad sa Cebu City Fire Station ug sa Lapu-Lapu City Fire Station ang Fire Prevention Month niadtong Dominggo, Marso 1, 2026 nga dunay tema nga “Sa Pag-iwas sa Sunog, Hindi ka Nag-iisa.”

Gisugdan ang Fire Prevention Month sa usa ka Zumba sa Pahina Central Fire Substation ug gisundan kini sa motorcade.

Ang motorcade gisalmotan sa mga fire trucks nga iya sa BFP ug nagka lain-laing stakeholders nga naglangkob sa pipila ka mga grupo sa emergency response personnel.

Ang rota sa motorcade ni­subay nag-unang kadalanan sa dak­bayan sa Sugbo nga mi­pati­ngog sa ilang mga siren nga nag­pasabot nga giaw­hag ang publi­ko nga magmatngon sa sunog sa ilang tagsa-tagsa ka panimalay.

Samtang didto sa Lapu-Lapu City, ang maong kasaulogan gitambongan nila ni Fire Marshal District Superintendent Arnel Abella ug Lone District Representative Junard ‘Ahong’ Chan, kinsa nirepresentar kang Mayor Ma. Cynthia ‘Cindi’ Chan, aron isulong ang kahibalo sa kaluwasan sa sunog ug palig-unon ang kaandam sa komunidad uban sa tabang sa uban pang mga ahensya.

Kabahin sa programa ang pagpirmahay sa usa ka Pledge of Commitment ug ang seremonyal nga pagsumpay sa hose (hose connection) tali sa BFP ug sa kagamhanang lokal sa dakbayan.

Gipahinumdoman ni Abella ang mga lumolupyo nga ang kaluwasan magsugod sa sulod sa panimalay, ug nihatag usab siya og kinatibuk-ang pagpasabot mahitungod sa tinuig nga pagsaulog sa Fire Prevention Month.

Gipasiugdahan usab ni Chan ang mahinungdanong papel sa BFP sa pagseguro sa kaluwasan ug kahusay sa publiko, dungan sa pag-ingon nga kini nagsilbeng pundasyon alang sa padayon nga kalambuan sa komunidad. / AYB, DPC

Trending

No stories found.

Just in

No stories found.

Branded Content

No stories found.

Videos

No stories found.
SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph