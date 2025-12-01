Fire truck gidaro sa dump truck nga nawad-an og brake

Naangol ang drayber sa fire truck sa Bureau of Fire Protection (BFP) sa Lungsod sa Loboc, Probinsiya sa Bohol human magbangga ang ilang sakyanan ug ang usa ka 10 wheeler truck alas 12:25 sa udto, Lunes, Disyembre 1, 2025, sa kurbadahon nga dalan sa Barangay Jimilian sa maong lungsod.
Ang biktima nga daling gitabang sa mga sakop sa BFP sa Dakbayan sa Tagbilaran mao si Fire Officer 1 Moises Dalagan, 28, residente sa Lungsod sa Bilar.
Sa imbestigasyon sa Loboc Municipal Police Station, nasayran nga gikan nga nag-flushing sa karsada ang bombero sa Loboc apan sa ilang pagbalik sa fire station, ilang nakasugat ang dako nga dump truck sa kurbadahon nga bahin sa Barangay Jimilian nga gimaneho ni Marc Leo Lim, 37, nga taga Sagasa, Lungsod sa Balilihan ug nidiretso og bangga kanila.
Tungod sa kusog nga impact, naguba ang atubangan sa fire truck ug napiit si FO1 Dalagan. Malampuson ra hinuon siyang naugkat gamit ang mga kahimanan sa BFP Tagbilaran City Rescue Team ug gidala dayon kini sa labing duol nga tambalanan.
Sigon sa drayber sa dump truck nga nag-malfunction ang steering wheel sa iyang sakyanan hinungdan nga wala na kini makaliko ug nibangga sa gikasugat nga fire truck.
Kasamtangan nga gikustodiya sa Loboc Municipal Police Station si Lim ug giandam na ang kasong Reckless Imprudence resulting in Property Damage and Physical Injury batok kaniya. / AYB