Fire truck nga miresponde sa sunog, nalimbuwad

Naugdaw ang usa ka junk shop nga nahimutang sa Lower Dobdob, Barangay Dobdob, bukirang dapit sa lungsod sa Badian human kini nasunog alas 12:45 sa udto, Dominggo, Abril 26, 2026.
Ang Badian Municipal Police Station nakadawat og tawag sa telepono gikan sa mga residente nga magpatabang tungod sa pag-ulbo sa kayo sa junk shop nga gipanag-iya ni Samuel Cui Mabuting, 56, taga Barangay Dagatan sa maong lungsod.
Dali nga nakig-alayon ang kapulisan sa Bureau of Fire Protection aron nga makapadala og fire truck sa fire scene.
Sa pag-abot sa mga polis gilamoy na ang tibuok junk shop samtang padayon pa ang pagpaningkamot sa mga bombero nga mapalong kini.
Duna untay usa ka fire truck sa lungsod nga unang niresponde sa sunog, apan wala kini makaabot human nalimbuwad sa dalan. Tungod sa aksidente, naagas ang tubig sa tangke niini ug naangol usab ang mga sakay nga bombero.
Sumala sa saksi nga si Melinda Silvano Antecristo, 33, residente sa maong dapit, ang kalayo nagsugod sa mga laya nga sagbot sa kilid sa karsada nga duol sa junk shop.
Daling mikuyanap ang kayo ngadto sa junk shop nga adunay sulod nga plastic containers og daling masunog nga mga materyales (light materials).
Wala matud pa ang tag-iya nga si Mabuting tungod kay nilarga kini sa dakbayan sa Sugbo.
Sa gihimong pakisusi, adunay nakakita nga upos sa linikit nga lumboy nga gilabay sa kasagbotan ang sinugdanan sa kayo.
Moabot ngadto sa P10,000 ang nahimong danyos sa maong sunog.
Hinuon, walay natala nga naangol gawas lang niadtong sakay sa gamay nga fire truck nga natuwad. /