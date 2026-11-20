Patay na nga nadangat sa tambalanan ang 48-anyos nga fire volunteer human nadasmagan ug laing motorsiklo nga gimaneho og hubog nga ni-counterflow sa Transcentral Highway, Sityo Maling, Barangay Babag, Dakbayan sa Sugbo alas 5:57 sa hapon, Huwebes, Nobiyembre 19, 2026.
Ang biktima giila nga si Floranti Cavan Delima, 48, fire volunteer sa Maguikay Fire Sub Station, lumad nga taga Sityo Hamtik, Barangay Babag apan kasamtangan nga nagpuyo sa Galaxy Compound, Maguikay
Mandaue City.
Ang nakabangga mao si Axel Oliver Francisco Costelo, 22, taga Barangay Pooc, Talisay City.
Matod ni Police Lt. Col. Jomar Medil, hepe sa Traffic Enforcement Unit (TEU) sa Cebu City Police Office, nga nagsubay sa Transcentral Highway sa managlahi nga direksyon ang duha ka motorsiklo.
Ang biktima nga nagmaneho sa Yamaha NMAX nagtungas paingon sa Balamban samtang ang Yamaha Aerox nga gimaneho ni Axel naglugsong paingon sa Dakbayan sa Sugbo.
Pag-abot sa dapit sa nahitabuan, nikawat og linya si Costelo hinungdan nga nadasmagan ang gikasugat nga si Delima.
Dali nga gidala sa Perpetual Succor Hospital si Delima apan gideklara siya nga dead on arrival alas 6:50 sa gabii sa susamang petsa, samtang si Costelo kasamtangan nga gi-admit sa Cebu City Medical Center ug gipaubos sa kustodiya sa TEU.
Dugang ni Medil nga nakakuha sila og impormasyon gikan sa mga saksi sa dapit nga kusog kaayo nga nakapadagan si Costelo sanglit duna siyay gikalumba nga laing motorsiklo apan iyang giklaro nga ipaubos pa nila kini sa validation kon unsa ka tinuod.
Base sa nigawas sa imbestigasyon, sad-an ang drayber sa Aerox nga si Costelo. Gawas niini, gipaubos sab siya sa alcohol breath analyzer (ABA) human makabantay ang mga personnel sa Traffic Enforcement Unit (TEU) nga nanimaho siyang ilimnong makahubog, diin nagpositibo siya sa alcohol reading nga 0.492 per mille.
“Ang padulhog ang at fault ang nakita sa atong investigation. Siya maoy nikawat sa lugar, at the same time naa tay probable cause na-smell sa atong investigator nga nakainom siya, so we subjected that person sa field sobriety test and sa ABA and he was positive of a liquor,” matod ni Medil.
Gitakda sab nga ipaubos sa drug test ang maong drayber subay sa Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013, sanglit adunay nakalas.
Tungod niini, nipadala na og request si Medil sa Cebu City PNP Forensic Unit aron makuhaan og urine sample si Costelo.
Giisyuhan sab ang suspek og Temporary Operators Permit sa violation nga Driving Under the Influence
of Liquor.
Giandam na sab sa TEU ang mga kasong Reckless Imprudence Resulting in Homicide ug ang Anti-Drunk and Drugged Driving Act of 2013 batok ni Costelo. / AYB