Fishpens sa Banilad gub-on sa Enero

Clearing operations sa di mominos 30 ka giingong illegal fish pens sa Sitio Tubigan, Barangay Banilad, Mandaue City, gi-postpone sa Enero 2024, matod sa usa ka opisyal sa Dakbayan.

Si manlalaban John Eddu Ibañez, pangulo sa Mandaue City Legal Office ug ang Task Force “Atong Problema, A­­tong Solusyon,” niingon sa Miyerkules, Disyembre 6, 2023, nga kini nga desisyon maoy direktiba ni Mayor Jonas Cortes.

Si Ibañez niingon nga ang pagguba sa mga fish pen nga responsable sa pagbaha sa pipila ka bahin sa dakbayan atol sa pagbunok sa ulan, mahimong magsugod sa Enero sunod tuig.

Kahinumduman, ang mga tag-iya sa fish pen, kinsa mga residente usab sa maong dapit, una nang gihatagan og abiso sa paghawan niadtong Oktubre 30 ug boluntaryong moguba sa ilang mga fish pen.

Si Ibañez miingon nga ang Siyudad nakigtagbo sa unang batch sa mga tag-iya sa yuta niadtong Miyerkules, ug ang tanan miuyon sa demolisyon ug nipasalig nga dili na mobalik sa lugar ang mga tag-iya sa fish pen.

“They (landowners) are really happy that (Mandaue) City is doing something about the flood problem. There will be more batches of meetings because there are many of them,” matod ni Ibañez.

WAY PERMIT

Matod ni Ibañez nga atol sa ilang tigom niadtong Miyerkules ilang nahibaw-an nga walay pagtugot sa mga tag-iya sa yuta ang mga tag-iya og fish pen ug walay permit nga maka-operate og negosyo.

“Tinuod na naay mga pa­nginabuhian dira but we must conduct our business within the bounds of the law sad. Usa walay business permit, walay pagtugot sa mga tag-iya sa yuta ubos sa wetland. As a matter of fact, na shock ang mga tag-iya sa yuta nga daghan na diay’g fish pen dira,” matod ni Ibañez.

Si Ibañez niingon nga kon mosugot ang tanang tag-iya sa yuta, ang clearing, desilting, ug dredging operations, uban sa tabang sa Department of Public Works and Highways, magsugod sa Enero sunod tuig ug mahuman sulod sa unom ka buwan.