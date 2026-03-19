‘Fixer’ sa LTO sikop sa NBI 7
Nadakpan sa National Bureau of Investigation (NBI) 7 ang giingong usa ka fixer nga nagtanyag og “no-show” vehicle registration services atol sa entrapment operation sa Dakbayan sa Talisay sa Marso 17, 2026.
Kini subay sa nadawat nga mga reklamo sa buhatan kabahin sa giingong korapsiyon ug pagpangilkil sa mga Land Transportation Office (LTO) sa Sugbo.
Ang suspek gitago sa pangalan nga Orly nga mangatang og aplikante sa Talisay Satellite Office Vehicle Registration Section nga giingong nasakpan human nidawat sa marked money gikan sa undercover agent sa NBI.
Ang NBI 7 nikontak ni Orly og nagkasabot sa inisyal nga bayad nga P14,100 ug laing bayrunon nga P1,400 nga mahimong bayran kon makompleto ang transaction.
Base sa impormasyon nga si Orly taga Barangay Lawaan, Talisay City, giingong nag-facilitate sa no-show scheme sa kantidad nga P15,000.
Sa maong kantidad giingong mahimo na nga makakuha og registration bisan og wala kini mohatag sa mga rekisitos ug pre-registration procedures nga naglakip sab sa mandatory emission testing ug physical inspections.
Susamang pagpangilad usab ang giingong gihimo niini alang sa mga indbidwal nga gustong mokuha og driver’s license bisan og dili kini maka-take og written ug practical exam.
Nasayran nga lakip sa paagi sa suspek ang pakig-alayon sa LTO personnel ug paggamit sa Private Motor Vehicle Inspection Center (PMVIC) based sa Luzon aron iproseso ang mga transaksyon.
Subay niini gipaubos na sa inquest proceedings ang suspek sa Talisay City Prosecutor’s Office ug mag-atubang sa mga kasong may kalapasan sa Cybercrime Prevention Act (Republic Act 10175), computer-related forgery, ug ang Ease of Doing Business and Efficient Government Service Delivery Act (Republic Act 11032). / ANV