Flagg, 19, mikulit og kasaysayan

Nikulit og kasayaysan si Dallas Mavericks star Cooper Flagg isip labing unang teenager nga nakamugna og lima ka 40-point games sa National Basketball Association (NBA).
Nahitabo kini atol sa kadaugan sa Mavericks batok sa Indiana Pacers, 125-122, niadtong Martes, Nobiyembre 10, 2026 (PH time).
Ning pagkulit niya og rekord, nalabwan sa 19-anyos nga si Flagg sila si LA Lakers superstar LeBron James ug Minnesota Timberwolves superstar Anthony Edwards.
Dihang teenagers pa sila, katulo nakarehistro og 40 puntos si James samtang kaduha si Edwards. / Gikan sa wires