Flagg card gilaumang mahalin og $1 million

Nakadesisyon ang tag-iya sa one-of-one Cooper Flagg Rookie Debut Patch Autographed (RDPA) card gikan sa Topps nga ibaligya sa madanihong collectible sa auction kaysa dawaton ang dakong kantidad nga gitanyag sa Dallas Mavericks.
Ang Fanatics Collect nga maoy magpa-auction niini karong Septiyembre 10-24, 2026, nagkanayon nga posibleng mahalin ang collectible og kapin sa $1 million.
Ang makasaysayong card nagpakita sa game-worn Debut patch sa labing unang pagduwa ni Flagg sa National Basketball Association (NBA) nga adunay autograph sa 2025 No. 1 overall pick ug 2025-26 Rookie of the Year awardee. / Gikan sa wires