Flagg card nakit-an atol sa live selling

Nakit-an ang one-of-one numbered rookie debut patch autograph card ni Dallas Mavericks star Cooper Flagg sa Rhode Island kagahapon, Martes, Agusto 11, 2026 (PH time).
Ang mga sakop sa RhodyBreakers, usa ka division sa Baseball Cards of Rhode Island retail shop nga mag-abli og mga kahon nga adunay trading cards sa sulod sa live stream alang sa ilang mga kliyente, nag-live sa online dihang ilang nasigpatan ang gitumbok nga card.
Dili ikalimod nga daghan ang interesadong mopalit ning bugtong natad sa card sa 2026 National Basketball Association (NBA) No. 1 overall pick ug lakip na niini mao ang Mavericks management mismo. / Gikan sa wires