Superbalita Cebu
Flagg gisugat og kapildihan
Gisugat og kapildihan si Cooper Flagg sa iyang pagbalik og duwa sa Dallas Mavericks batok sa host Orlando Magic, 114-115, kagahapon, Biyernes, Marso 6, 2026 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).
Si Flagg, kinsa nakapalta sa niaging walo ka mga duwa sa Mavericks tungod sa iyang nasinating angol (left midfoot sprain), nimugna og 18 puntos.
Ang three-point play ni Flagg sa nahabiling 37 ka segundos nakahatag unta sa Mavericks og upat ka puntos nga labaw.
Apan gitubag kini sa Magic og 5-0 run aron iselyo ang kadaugan. / Gikan sa wires