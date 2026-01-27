Flagg mangulo sa Rising Stars rookies

Pangulohan sa bag-ong pambato sa Dallas Mavericks nga si Cooper Flagg ang 10 ka rookies nga mopakita’g aksyon sa Rising Stars event sa umaabot nga 2026 National Basketball Association (NBA) All-Star Weekend.
Gawas sa rookies, aduna sab 11 ka sophomore players ug pito ka mga representante sa NBA G League ang manuwa sa Rising Stars, nga langkuban og upat ka teams nga magkombati sa usa ka mini-tournament format.
Si Flagg, kinsa maoy No. 1 overall pick sa niaging draft, nag-average og 18.8 puntos sa 2025-26 season. / Gikan sa wires