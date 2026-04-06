Superbalita Cebu

Flagg mao na’y inilog ma-ROY

Giusab ni Cooper Flagg sa Dallas Mavericks ang dagan sa sugilanon kabahin sa kon kinsa ang posibleng modaog isip Rookie of the Year sa 2025-26 National Basketball Association (NBA).

Kini human nakaposte og kinatibuk-ang 96 puntos (51 ug 45) si Flagg sa niaging duha ka duwa sa Mavericks.

Tungod niini, si Flagg na ang inilog nga mahimong ROY sa DraftKings Sportsbook diin iyang nailugan og puwesto si Charlotte Hornets sharpshooter Kon Knueppel.

"I think it's definitely some sort of statement," matod ni Flagg. / Gikan sa wires

