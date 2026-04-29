Superbalita Cebu

Flagg maoy napiling 2025-26 NBA ROY

Flagg
Published on

Sa ikaduhang labing sikit nga inilugay sa Rookie of the Year award sa kasaysayan sa National Basketball Association (NBA), nidaog si Cooper Flagg sa Dallas Mavericks sa botasyon sa 100-member global media.

Si Flagg nilupig sa iyang kanhi kanhi Duke teammate nga si Kon Knueppel sa Charlotte Hornets sa hinakutay og puntos sa botasyon, 412-386.

Nakatigom si Flagg nakahakot og 56 first-place votes samtang si Knueppel nakabaton og 44.

"I can check the box scores. I think also I was watching Kon just because that's one of my brothers,” matod ni Flagg. / Gikan sa wires

SunStar Publishing Inc.
www.sunstar.com.ph