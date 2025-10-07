Flagg mibida dayon sa Mavericks

Sa labing una niyang pagduwa sa preseason sa National Basketball Association (NBA), nagpakita dayon og timailhan si Cooper Flagg nganong gipili siya sa Dallas Mavericks isip No. 1 overall pick sa niaging rookie draft.
Sulod lang sa 14 ka minutos nga pagduwa, gipuno ni Flagg ang iyang boxscore aron tabangan ang Mavericks nga malampaso ang regular season defending champion Oklahoma City Thunder, 106-89, sa Martes, Oktubre 7, 2025 (PH time).
Si Flagg kinsa nag-edad pa lang og 18, nagpakatap og 10 puntos, 6 rebounds, ug 3 assists usa ka blocked shot.
“That’s a fun brand of basketball to play when the ball’s moving around. It was fun,” matod ni Flagg.
Tanang mga puntos ni Flagg iyang namugna sulod lang sa duha ka minutos ug 38 ka segundos sa 2nd quarter.
Human siya nakalangkat og defensive rebound, si Flagg nisutoy gikan sa pikas korte diin namugna niini ang iyang labing unang puntos pinaagi sa layup sa nahabiling 5:32 minutos sa 2nd quarter.
Gisundan kini ni Flagg og three-pointer, duha ka freethrows, ug laing three-pointer una siya niundang sa pagduwa. Wala’y nahimo nga turnover si Flagg ning sangkaa.
“Just taking whatever the defense gives me. Just keep it simple, making the right play -- pass or shot, whatever that is,” asoy ni Flagg.
Sa laing mga duwa, ningdaog ang Denver Nuggets batok sa Toronto Raptors, 112-108, Houston Rockets batok Atlanta Hawks, 122-113, Detriot Pistons batok Memphis Grizzlies, 128-112, ug Milwaukee Bucks batok Miami Heat, 103-93. / Gikan sa wires