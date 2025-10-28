Superbalita Cebu

Flagg nakasinati og angol sa abaga

Flagg
Published on

Nakasinati og angol sa iyang wa nga abaga ang No. 1 overall pick sa Dallas Mavericks atol sa ilang kapildihan batok sa defending champion Oklahoma City Thunder, 94-101, ning Martes, Oktubre 28, 2025 (PH time), sa National Basketball Association (NBA).

Si Flagg, kinsa nimugna og 22 puntos sa niaging duwa sa Mavericks batok sa Toronto Raptors, igo lang nimugna og duha mga puntos ning higayuna sulod sa 31 ka mga minutos nga pagduwa.

Giantos ra unta ni Flagg ang sakit nga iyang gibati apan nakadesisyon ang coaching staff nga paundangon lang kini sa pagduwa. / Gikan sa wires

