Flagg nanamilit nga naay angol

Naangol (left ankle sprain) ang No. 1 overall pick sa Dallas Mavericks nga si Cooper Flagg atol sa ilang kadaugan batok sa Chicago Bulls, 149-128, kagahapon, Lunes, Abril 13, 2026 (PH time) atol sa katapusang adlaw sa regular season sa National Basketball Association (NBA).
Nasinati ni Flagg ang iyang angol dihang dili maayo ang iyang pagtugpa human sa tip-in shot sa kaugalingon niyang sipyat nga itsa sa nahabiling 10:11 minutos sa 2nd quarter.
Nisulod sa locker room si Flagg ug paglabay sa pipila ka mga minutos, gianunsyo nga dili na siya makabalik sa duwa.
Gihuman ni Flagg ang iyang rookie season dala ang 21 puntos nga average. / Gikan sa wires